Тренер Кардаков обвинил конькобежку Епифанову в нападении на него и клевете. Ранее сообщалось, что он избил спортсменку

Тренер Александр Кардаков заявил, что конькобежка Юлия Епифанова оклеветала его.

Ранее издание E1.ru сообщило, что Кардаков избил Епифанову. Инцидент произошел на стадионе «Уральская молния» в Челябинске.

Сообщалось, что конфликт завязался после перехода спортсменки к другому тренеру – Кардаков потребовал вернуть ему коньки стоимостью 150 тысяч рублей.

«Правоохранительные органы меня вызывали в тот же день, я дал показания. Я написал встречные заявления: одно – за нападение, второе – за клевету.

В тот день я подошел к ней и сказал, что забираю коньки. Она тут же достала баллончик с каким-то газом, раза четыре брызнула мне в глаза и начала мутузить. На один глаз я ослеп, вторым еле видел.

Это была провокация, потому что она сразу матом начала кричать на всю ивановскую, что это я ее ударил. Я же ничего не видел и потому пошел промывать глаза, однако на этом все не закончилось – уже в другом месте она меня толкнула, и я кубарем скатился с лестницы. Я потом вызывал скорую, у меня есть справка.

Администрация ледового дворца посмотрела видеозапись произошедшего, на камерах все было видно. Тренеры из многих городов подписали петицию, чтоб ее вообще никуда не пускали.

Я 40 лет проработал тренером, проблемы с учениками у меня были, но так со мной никто в жизни не разговаривал. Всю эту непроверенную информацию распространила ее сестра», – сказал Кардаков.

Союз конькобежцев России проведет расследование в связи с информацией об избиении 20-летней спортсменки Епифановой