Нагорный о переходе российской гимнастики в Азию: «Я бы это поддержал. Пока что мы видим только запреты со стороны международной федерации»

Теги МОК сборная России по спортивной гимнастике Азиатская футбольная конфедерация Томас Бах Никита Нагорный Чемпионат мира по спортивной гимнастике Олимпийский совет Азии Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о возможном выступлении сборной России в Азии.

– В футболе начнется обсуждение возможного перехода в азиатскую конфедерацию. В гимнастике такое возможно?

– Этот вопрос больше для нашего президента Федерации. Я не знаю, ведутся ли переговоры, планируются ли старты. Это все зависит от них. Но я бы это поддержал. Сегодня привлекать и приглашать к нам выступать любые страны, которые не боятся запретов международной федерации (FIG), или приглашать нас к ним – это только большой плюс для всех.

Я надеюсь, что в следующем году это будет. Пока что мы видим только запреты со стороны международной федерации на участие с нами. Выступать с Россией сейчас могут только не члены сборных команд страны.

– Что вы думаете о всех выступлениях Томаса Баха относительно России?

– Честно признаться, я даже не уделяю этому внимания. Сегодня ситуация такая, что люди говорят одно, а завтра делают другое. И мы это видим все чаще и чаще. Зачем уделять время на каждое заявление и погружаться в это? Это будет просто нервировать тебя и вызывать какие-то чувства, которые могут выбивать из тренировочной колеи. Я надеюсь только на лучшее.

Недавно прошел чемпионат мира, я выкладывал посты с поддержкой ребят. Переписывался с ребятами из сборной США, они отмечали меня, писали, что России очень не хватает на чемпионате мира. Ребята из Китая, Японии, стран Европы писали слова поддержки и говорили, что без нас это не те соревнования.

Конечно, кто-то просит не афишировать это, потому что все понимают, что в этой ситуации они могут лишиться права выступать на соревнованиях. Но мы со всеми общались, дружили и продолжаем это делать. Я вижу поддержку. Самое главное это, а не то, что кто-то там говорит. Даже если для нас будет самый плачевный исход, я вижу ценность нашей команды в мировой гимнастике, – сказал Нагорный.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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