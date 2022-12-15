Нагорный о переходе российской гимнастики в Азию: «Я бы это поддержал. Пока что мы видим только запреты со стороны международной федерации»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о возможном выступлении сборной России в Азии.

– В футболе начнется обсуждение возможного перехода в азиатскую конфедерацию. В гимнастике такое возможно?

– Этот вопрос больше для нашего президента Федерации. Я не знаю, ведутся ли переговоры, планируются ли старты. Это все зависит от них. Но я бы это поддержал. Сегодня привлекать и приглашать к нам выступать любые страны, которые не боятся запретов международной федерации (FIG), или приглашать нас к ним – это только большой плюс для всех.

Я надеюсь, что в следующем году это будет. Пока что мы видим только запреты со стороны международной федерации на участие с нами. Выступать с Россией сейчас могут только не члены сборных команд страны.

– Что вы думаете о всех выступлениях Томаса Баха относительно России?

– Честно признаться, я даже не уделяю этому внимания. Сегодня ситуация такая, что люди говорят одно, а завтра делают другое. И мы это видим все чаще и чаще. Зачем уделять время на каждое заявление и погружаться в это? Это будет просто нервировать тебя и вызывать какие-то чувства, которые могут выбивать из тренировочной колеи. Я надеюсь только на лучшее.

Недавно прошел чемпионат мира, я выкладывал посты с поддержкой ребят. Переписывался с ребятами из сборной США, они отмечали меня, писали, что России очень не хватает на чемпионате мира. Ребята из Китая, Японии, стран Европы писали слова поддержки и говорили, что без нас это не те соревнования.

Конечно, кто-то просит не афишировать это, потому что все понимают, что в этой ситуации они могут лишиться права выступать на соревнованиях. Но мы со всеми общались, дружили и продолжаем это делать. Я вижу поддержку. Самое главное это, а не то, что кто-то там говорит. Даже если для нас будет самый плачевный исход, я вижу ценность нашей команды в мировой гимнастике, – сказал Нагорный.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!