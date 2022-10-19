Журова о том, что НОК Шри-Ланки предложил снять санкции с российских спортсменов: «Даже единичные голоса поддержки очень важны»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с российских и белорусских спортсменов.

Об этом генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва заявил на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

«Я считаю, что даже такие единичные голоса поддержки очень важны, ведь молчание говорит о том, что все единогласны в своём отношении к России. А это далеко не так.

Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но, когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить. Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете.

Легко проследить, что кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жестким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», – сказала Журова.

Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил МОК снять санкции с российских спортсменов