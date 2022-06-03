ОКР даст юридическую оценку недопуску своих представителей на конгресс Союза конькобежцев России

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на недопуск своих представителей к отчетно-выборному конгрессу Союза конькобежцев России.

«Сегодня в Москве состоялся отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. По его итогам новым президентом СКР избран Николай Гуляев.

К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом ОКР.

Это вопиющее нарушение устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия.

Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц-членов Олимпийского комитета России», – заявили в .