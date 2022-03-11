Глава Союза конькобежцев: «ОКР централизованно занимается иском федераций в CAS по поводу отстранения россиян»

Теги ОКР ФКСР (Союз конькобежцев России) CAS ФБСР Елена Аникина Алексей Кравцов Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что подачей исков федераций в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отстранением россиян от международных стартов занимается Олимпийский комитет России. 

«ОКР централизованно всем занимается, мы отдельно подавать иск не будем», – сказал Кравцов. 

Глава Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина заявила, что федерация намерена подать иск в CAS.

«Сейчас этот вопрос изучается юристами, и идут консультации с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ. Мы планируем пойти в CAS, но все должно быть продумано и согласовано», – сказала Аникина «Спорт-Экспрессу».

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