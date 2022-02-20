Конькобежцы Кулижников и Воронина завершили сезон после Олимпиады в Пекине

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Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина после Олимпиады-2022 в Пекине решили завершить выступления в сезоне.

Ранее Кулижников на зимних Играх занял 11-е место на дистанции 1000 м. Наталья Воронина стала 4-й в командной гонке преследования, 6-й на дистанции 5000 м, а также 11-й – на 3000 м.

«Павел пропустит оставшиеся старты в сезоне, ему нужно время на восстановление», – сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Наташа хочет отдохнуть и морально, и физически. Будет восстанавливаться. Так что она заканчивает, но именно сезон – думаю, заканчивать она не собирается в плане карьеры», – сказал тренер женской команды Павел Абраткевич.

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