Светлана Журова: «Впереди еще много Олимпиад. Главное – подойти к ним чистыми и без допинга. А еще с флагом и гимном»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление сборной России на Играх-2022 в Пекине.

Национальная команда завоевала на Олимпиаде 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятое место в медальном зачете.

«Главное сейчас – не посыпать голову пеплом, а делать определенные выводы, подтягивать те виды спорта, где нет большого количества золотых медалей – тренироваться и работать.

Впереди еще много Олимпиад. Главное – подойти к ним чистыми и без допинга. А еще с флагом и гимном – для спорта это очень важный момент», – сказала Журова.

Медальный зачет Пекина-2022 по видам спорта: Россия забрала фигурное катание, Норвегия – биатлон, Нидерланды – коньки

😪 Олимпиада-2022 официально закрыта! Тут вся красота церемонии и королевское золото Большунова – прощаемся с Пекином 👋