Олимпиада 2022, конькобежный спорт, масс-старт. Смотреть онлайн

19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут мужские и женские соревнования по конькобежному спорту, в дисциплине масс-старт. Начало — в 10:00 по московскому времени.
Прямая трансляция на телеканале «Матч! Арена» начнется в 09:55.
Смотреть онлайн масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
Состав сборной России на масс-старт в коньках
- Даниил Алдошкин и Руслан Захаров
- Елизавета Голубева и Елена Сохрякова
Расписание масс-старта в конькобежном спорте
- 09:55 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, полуфиналы
- 10:45 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, полуфиналы
- 11:30 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, финал
- 12:00 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, финал