Олимпиада 2022, конькобежный спорт, масс-старт. Смотреть онлайн

19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут мужские и женские соревнования по конькобежному спорту, в дисциплине масс-старт. Начало — в 10:00 по московскому времени.

Прямая трансляция на телеканале «Матч! Арена» начнется в 09:55.

Смотреть онлайн масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Состав сборной России на масс-старт в коньках

Даниил Алдошкин и Руслан Захаров

Елизавета Голубева и Елена Сохрякова

Расписание масс-старта в конькобежном спорте

09:55 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, полуфиналы

10:45 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, полуфиналы

11:30 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, финал

12:00 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, финал

Результаты конькобежного спорта на Олимпиаде 2022 в Пекине