Олимпиада 2022, конькобежный спорт, масс-старт. Смотреть онлайн

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19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут мужские и женские соревнования по конькобежному спорту, в дисциплине масс-старт. Начало — в 10:00 по московскому времени. 

Прямая трансляция на телеканале «Матч! Арена» начнется в 09:55. 

Смотреть онлайн масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке

Состав сборной России на масс-старт в коньках

  • Даниил Алдошкин и Руслан Захаров
  • Елизавета Голубева и Елена Сохрякова 

Расписание масс-старта в конькобежном спорте

  • 09:55 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, полуфиналы
  • 10:45 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, полуфиналы
  • 11:30 — Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт, финал
  • 12:00 — Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт, финал

Результаты конькобежного спорта на Олимпиаде 2022 в Пекине

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