Павел Кулижников: «Постковидное состояние сказалось на психике. Головокружения постоянные, тревога, паника, мучаюсь вообще»

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о проблемах с психикой, которые начал испытывать после коронавируса.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Кулижников не завоевал медалей.

«Постковидное состояние сказалось на психике. Головокружения постоянные, тревога, паника, мучаюсь вообще.

Встаешь, после каждого повтора у тебя голова кружится, то ли ты в обморок упадешь, то ли запаникуешь, убежишь куда-то, и происходило это с лета, так на протяжении до сегодняшнего момента.

Ты с человеком общаешься и теряешь фокус беседы. Есть мысли, как с этим бороться. Просто Олимпиада была, надо было лечиться и тренироваться, а это все несовместимо.

Выбрали рискнуть, потому что кроме меня никого нет, кто сбегает хотя бы как я в такой форме, как сейчас. Лучше никого нет. Вот так и получается. Попробовали, рискнули, чуда не случилось», – сказал Кулижников.

«Если я вылечусь и пройдут головокружения с тревогой – я спортсмен не такой старый, 27 лет – надеюсь, в таком случае пекинский опыт поможет в Милане.

Главное – просто быть спортсменом, который показывает результаты. Нет у меня такого, что Олимпиада – все, нет золотой медали – иду плакать», – цитирует Кулижникова ТАСС.