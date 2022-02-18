Результаты забега на 1000 м у мужчин в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022: Крол выиграл, Муштаков – 8-й, Кулижников – 11-й

Томас Крол из Нидерландов победил дистанции 1000 м в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Виктор Муштаков – 8-й, Павел Кулижников – 11-й.
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Мужчины
1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,92
2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,40
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 0,56
4. Петр Михальский (Польша) – 0,64
5. Нин Чжунъянь (Китай) – 0,68
6. Игнат Головатюк (Беларусь) – 0,71...
8. Виктор Муштаков (Россия) – 0,82...
11. Павел Кулижников (Россия) – 0,95...
30. Кай Вербей (Нидерланды) – 6,25