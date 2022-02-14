Олимпиада-2022. Коньки. Женская сборная России выступит в полуфинале командного преследования

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в командном преследовании у конькобежек. Сборная России выступит в полуфинале.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Женщины

Командное преследование

Начало полуфиналов – 9:30 по московскому времени, начало финала – 11:22 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Забег 1

1. Россия

2. Япония

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Забег 2

1. Нидерланды



2. Канада

ПРИМЕЧАНИЕ: победители полуфиналов разыграют золото, проигравшие – бронзу.