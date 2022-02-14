Олимпиада-2022. Коньки. Женская сборная России выступит в полуфинале командного преследования

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в командном преследовании у конькобежек. Сборная России выступит в полуфинале.
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Женщины
Командное преследование
Начало полуфиналов – 9:30 по московскому времени, начало финала – 11:22 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Забег 1
1. Россия
2. Япония
Сборная России: Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина.
Забег 2
1. Нидерланды
2. Канада
ПРИМЕЧАНИЕ: победители полуфиналов разыграют золото, проигравшие – бронзу.