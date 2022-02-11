Олимпиада-2022. Коньки. Голубева, Григорьева, Лаленкова и Воронина выступят в 1/4 финала командной гонки преследования

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине конькобежки выйдут на старт 1/4 финала командной гонки преследования. В составе сборной России выступят Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, и Наталья Воронина.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Женщины

Командная гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

1/4 финала

Забег 4

Россия ( , Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, )

Польша

ПРИМЕЧАНИЕ: четыре быстрейшие команды выходят в полуфинал. Команды с 5-м и 6-м временем выходят в финал C, две оставшиеся команды – в финал D.