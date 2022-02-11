ISU опроверг версию шведского конькобежца ван дел Пула о манипуляциях сборной Нидерландов при подготовке олимпийского льда в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал критику шведского конькобежца Нильса ван дер Пула в отношении сборной Нидерландов.

Ранее ван дер Пул высказал мнение о том, что нидерландская команда пыталась повлиять на качество олимпийского льда в Пекине ради улучшения результатов своих спортсменов.

«Бригада ледоваров на Национальном конькобежном овале в Пекине взяла на себя задачу – со всей ответственностью и в соответствии с правилами ISU – по созданию равных и справедливых условий для всех участников.

Наблюдение со стороны ISU, а также общие отзывы команд-участниц, включая сборную Швеции, на прошедших соревнованиях подтверждают полную уверенность в добросовестности ледоваров.

И айсмейкер Марк Мессер, и технические делегаты ISU опровергают все обвинения и предположения о том, что лед более благоприятен (результатам) каких-либо команд или конкретных конькобежцев», – сообщили в ISU.

«Это далеко не честная игра. Жду последствий от ISU и МОК». Шведский конькобежец ван дер Пул раскритиковал сборную Нидерландов за манипуляции со льдом в Пекине