Олимпиада-2022. Шорт-трек. Ивлиев и Ситников вышли в 1/4 финала на дистанции 500 м

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла квалификация в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Россияне Павел Ситников и Константин Ивлиев вышли в 1/4 финала.
Четвертьфиналы пройдут 13 февраля.
Пекин, Китай
Шорт-трек
500 м
Мужчины
Квалификация
Забег 3
1. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,399
2. Павел Ситников (Россия) – 40,591
3. Андреа Кассинелли (Италия) – 42,791
4. Олег Гандей (Украина) – 44,163
Забег 5
1. Константин Ивлиев (Россия) – 40,272
2. Джон-Генри Крюгер (Венгрия) – 40,407
3. Робертс Крузбергс (Латвия) – 40,430
4. Кентен Феркок (Франция)
ПРИМЕЧАНИЕ: в четвертьфинал проходят спортсмены, занявшие 1 и 2 место в квалификационных забегах, еще четверо добираются по времени.
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