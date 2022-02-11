Олимпиада-2022. Шорт-трек. Ивлиев и Ситников вышли в 1/4 финала на дистанции 500 м

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла квалификация в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Россияне Павел Ситников и Константин Ивлиев вышли в 1/4 финала.

Четвертьфиналы пройдут 13 февраля.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Шорт-трек

500 м

Мужчины

Квалификация

Забег 3

1. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,399

2. Павел Ситников (Россия) – 40,591

3. Андреа Кассинелли (Италия) – 42,791

4. Олег Гандей (Украина) – 44,163

Забег 5

1. Константин Ивлиев (Россия) – 40,272

2. Джон-Генри Крюгер (Венгрия) – 40,407

3. Робертс Крузбергс (Латвия) – 40,430

4. Кентен Феркок (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: в четвертьфинал проходят спортсмены, занявшие 1 и 2 место в квалификационных забегах, еще четверо добираются по времени.

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