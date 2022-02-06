Олимпиада-2022. Коньки. Трофимов уступил 0,39 секунды в борьбе за бронзу, победил швед ван дер Пул

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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл золото на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине. Лучшим среди россиян стал Сергей Трофимов, занявший четвертое место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

5000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 6.08,84

2. Патрик Руст (Нидерланды) – 0,47

3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия) – 1,04

4. Сергей Трофимов (Россия) – 1,43

5. Йорит Бергсма (Нидерланды) – 4,34

6. Александр Румянцев (Россия) – 6,18

7. Барт Свингс (Бельгия) – 8,06

8. Давиде Гьотто (Италия) – 8,08

9. Свен Крамер (Нидерланды) – 8,20

14. Руслан Захаров (Россия) – 12,16

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