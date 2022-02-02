Журова о допинговых санкциях: «Вечные двойные стандарты к России. Вот вам гимн и флаг на ЧЕ, Кубке мира, а на Олимпиаде – нет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об антидопинговых санкциях, из-за которых российские спортсмены выступят без флага и гимна на Играх-2022 в Пекине.

«Спортсмены переживают из-за этого сильнее, чем кажется. Важно, что мы помним и знаем: скоро нам вернут флаг и гимн. Мухи должны об этом помнить.

Многие болельщики говорят, что ехать на Олимпиаду без флага и гимна – это унижение. Однако большим унижением было бы не поехать вообще.

Вечные двойные стандарты по отношению к России. Вот вам гимн и флаг на ЧЕ и Кубках мира, пожалуйста. А на Олимпийских играх – нет.

Команда одна и та же, люди тоже. Но уровень соревнований выше, и сразу другое решение суда. Обычная демонстрация, что нас все-таки как-то наказали: «Посмотрите, мы не оставили Россию безнаказанной».

В Пекине наши ребята все равно докажут, что нас не сломают никакие манипуляции. Верю: они покажут отличный результат. Допинговые претензии уже сведены к нулю, поэтому скоро нам вернут наши гимн и флаг», – сказала Журова.

Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️