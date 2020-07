Журова об отказе Квята встать на одно колено: «Присоединяться к этой акции было неправильно. Это дискриминация в обратную сторону»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята не преклонять колено перед Гран-при Австрии.

Все пилоты «Формулы-1» поддержали инициативу «Формулы-1» против расизма и дискриминации We Race As One и продемонстрировали футболки с надписью «Конец расизму». При этом 14 гонщиков встали на одно колено, а шесть пилотов, в том числе Квят, решили не использовать данный жест.

«Во всех документах спортивных организаций написано, что дискриминации быть не должно. Когда кто-то перед кем-то встает на колено – это уже отчасти дискриминация, унижение.

Никто не должен вставать на колени, ни белые – перед черными, ни черные – перед белыми. Присоединяться к этой акции было неправильно. Россияне всегда очень уважительно относились к темнокожим людям, у нас нет этих проблем, у нас всегда было равенство. Мы ментально данную тему не понимаем. Для Квята, наверное, вообще было не очень понятно, с чем связано происходящее.

В США всегда этот вопрос стоял остро, но при чем тут спорт? Почему в спорте кто-то должен на коленях стоять? Это делается только ради того, чтобы хайпануть, чтобы тебя не закидали помидорами в соцсетях.

Люди делают это именно с такой целью, а не потому, что так чувствуют. Это самое удивительное. У многих участников этих акций есть внутренний протест, я уверена. А как быть с НБА, например, где большинство игроков – темнокожие? Там тоже поставим всех белых на колени?

В спорте действительно были сложные времена, Олимпиада в Берлине 1936 года, когда Гитлер не мог смириться с победами темнокожих, их успехи вызывали жесткую реакцию. Да, это настоящая дискриминация. Сейчас она в обратную сторону. Ненормально, когда меньшинство порабощает большинство, потому что может устроить шум в соцсетях», – сказала Журова.

