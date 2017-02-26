Николай Валуев об отказе Квята встать на одно колено: «Он не захотел заниматься политическим популизмом»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята не преклонять колено перед Гран-при Австрии.
Все пилоты «Формулы-1» поддержали инициативу «Формулы-1» против расизма и дискриминации We Race As One и продемонстрировали футболки с надписью «Конец расизму». При этом 14 гонщиков встали на одно колено, а шесть пилотов, в том числе Квят, решили не использовать данный жест.
«Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма.
Преклонение колена может быть воспринято, если ты виноват в чем-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви.
Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.
Я против любого проявления расизма, но вы мне не сможете объяснить, зачем я должен преклонять колено. У меня нет связи в голове, никак не связано.
Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю», – сообщил Валуев.
Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Ф-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии
Боттас выиграл Гран-при Австрии, Леклер – второй, Норрис – третий, Квят сошел
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