Николай Валуев об отказе Квята встать на одно колено: «Он не захотел заниматься политическим популизмом»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение гонщика не преклонять колено перед Гран-при Австрии.

Все пилоты «Формулы-1» поддержали инициативу «Формулы-1» против расизма и дискриминации We Race As One и продемонстрировали футболки с надписью «Конец расизму». При этом 14 гонщиков встали на одно колено, а шесть пилотов, в том числе Квят, решили не использовать данный жест.

«Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма.

Преклонение колена может быть воспринято, если ты виноват в чем-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви.

Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.

Я против любого проявления расизма, но вы мне не сможете объяснить, зачем я должен преклонять колено. У меня нет связи в голове, никак не связано.

Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю», – сообщил Валуев.

