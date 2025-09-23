0

Олимпийский чемпион гребец Постригай намерен пересечь на лодке пролив Ла-Манш

Олимпийский чемпион гребец Постригай намерен пересечь на лодке пролив Ла-Манш.

В июле 2023 года Постригай на байдарке совершил двухнедельный переход на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву, преодолев около 1 300 км. 

«Я нахожусь в завершающей стадии своей карьеры, но все никак не пойму, когда мне нужно ее завершить.

На Кубке АААСUP я гонялся в возрасте 35+ и занял четвертое место. До этого в июле на чемпионате России я был шестым в двойке. У меня внутри присутствует постоянно желание заниматься греблей, потому что если ничего не делать, то будешь плохо себя чувствовать, вес начнет расти, настроение плохое появится.

Мне на Кубке AAACUP предложили переплыть Ла-Манш на лодке «Дракон». Я сначала был немного обескуражен, но на «Драконе» через Ла-Манш – это, конечно, интересно.

Тем более что мой друг, который возглавляет федерацию Ленинградской области, как раз и придумал надувные «Драконы», которые можно легко с собой перевозить. Эти лодки легче, чем классические «Драконы», но немного помедленнее. Хотя они устойчивы, и на них легче всего грести.

Реально ли переплыть Ла-Манш на надувном «Драконе»? Думаю, на столько же, как переплыть из Питера в Москву, что как-то предложила мне Настя Романова. Поэтому можно и в этот раз подумать, только все надо как следует проработать, заручиться поддержкой, в том числе и СМИ. Если все будут настроены добиться одной цели, соберется классная команда, то, наверно, будет круто», – рассказал олимпийский чемпион-2012 по гребле на байдарке Юрий Постригай.

Лодка «Дракон» – пластиковое каноэ, украшенное головой и хвостом мифического существа.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
