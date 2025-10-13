  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Иван Штыль: «Надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики. Мы этого достойны»
Иван Штыль: «Надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики. Мы этого достойны»

Каноист Иван Штыль понадеялся на допуск россиян во всех видах спорта.

«Я надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики, как и был раньше. И мы будем допускаться на все соревнования и будем участвовать – все виды спорта во всех соревнованиях по всем календарям. Честно, у меня такое желание, потому что мы этого достойны.

Я на сбор еще не поехал, потому что, как правило, я начинаю с ноября. Мне все-таки надо чуть больше времени для восстановления. Соревнования у нас в этом сезоне начнутся очень рано по нашему календарю. Уже в апреле будут отборочные соревнования на кубки мира, которых будет в этом году у нас три. Я надеюсь, что нас допустят до всех трех.

Также у нас чемпионат Европы и чемпионат мира в этом сезоне тоже запланированы, и я также надеюсь, что нас будут допускать, потому что всегда у нас стоит вопрос о стране проведения. Она дает разрешение на данный момент», – рассказал 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoИван Штыль
logoсборная России
гребля на байдарках и каноэ
