Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции.
Турнир пройдет с 8 по 12 октября в турецкой Анталье.
В заявку на взрослый чемпионат Европы вошли Александр Ковальский и Марина Матвеева, в юношеском первенстве континента будут участвовать Михаил Шанин и Александра Григорьева.
Пляжный спринт дебютирует в программе Олимпийских игр в 2028 году на Играх в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
