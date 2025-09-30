  • Спортс
Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции

Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции.

Турнир пройдет с 8 по 12 октября в турецкой Анталье.

В заявку на взрослый чемпионат Европы вошли Александр Ковальский и Марина Матвеева, в юношеском первенстве континента будут участвовать Михаил Шанин и Александра Григорьева.

Пляжный спринт дебютирует в программе Олимпийских игр в 2028 году на Играх в Лос-Анджелесе. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
