Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»

Тренер Беляев считает, что пловцы не встретят крокодилов на Олимпиаде-2032.

Реку Фицрой, где водятся крокодилы, признали пригодной для проведения соревнований на Играх-2032.

«Учитывая, что там будут соревнования и что Австралия является высокотехнологичной страной в плане развития плавания в бассейне и на открытой воде, я полагаю, что все будет на самом высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим.

А так мы всегда выступаем в любых обстоятельствах: часто приходилось плавать и в горячей, и в холодной воде, раньше плавали и с морскими котиками, и с акулами. Плавали и в Аргентине, где очень мутная и грязная вода.

Кто-то беспокоится, кто-то адекватно к этому относится и сосредоточен на своем результате. Есть все-таки критерии по качеству и температуре воды. Да и наверняка создадут условия, чтобы с крокодилами не плыть», – сказал тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев.