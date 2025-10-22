  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»
0

Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»

Тренер Беляев считает, что пловцы не встретят крокодилов на Олимпиаде-2032.

Реку Фицрой, где водятся крокодилы, признали пригодной для проведения соревнований на Играх-2032.

«Учитывая, что там будут соревнования и что Австралия является высокотехнологичной страной в плане развития плавания в бассейне и на открытой воде, я полагаю, что все будет на самом высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим.

А так мы всегда выступаем в любых обстоятельствах: часто приходилось плавать и в горячей, и в холодной воде, раньше плавали и с морскими котиками, и с акулами. Плавали и в Аргентине, где очень мутная и грязная вода.

Кто-то беспокоится, кто-то адекватно к этому относится и сосредоточен на своем результате. Есть все-таки критерии по качеству и температуре воды. Да и наверняка создадут условия, чтобы с крокодилами не плыть», – сказал тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Олимпиада-2032
животные и спорт
Кирилл Беляев
logoсборная России
плавание в открытой воде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Река Фицрой, где водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032
74сегодня, 12:05
20-летний бразильский форвард Антони врезался в корову на мотоцикле и погиб в результате ДТП
14сегодня, 10:57
Конте о травме Хейлунда: «Лучше здоровая лошадь, чем хромая. У него небольшое растяжение, и если играть каждые три дня, даже такая маленькая проблема становится серьезной»
519 октября, 08:43
Главные новости
Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»
17 октября, 14:34
Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»
17 октября, 14:25
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус завершила карьеру в 25 лет
1516 октября, 06:37
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Все еще надеемся, что его смогут найти. Пока идут поиски, надежда есть»
314 октября, 08:27
Американская пловчиха Уолш обновила собственный мировой рекорд на 50 м баттерфляем
12 октября, 07:55
Пловец Гирев об «Играх на стероидах»: «Если бы я точно знал, что закончил карьеру, то, наверное, согласился бы принять участие»
111 октября, 10:51
Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»
6811 октября, 06:13
Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не сфотографировать его»
10 октября, 06:44
Итальянских пловчих Пилато и Тарантино отстранили от турниров на 90 дней после кражи в аэропорту Сингапура
9 октября, 15:35
Софья Дьякова: «Когда приезжаю в Корею, испытываю наслаждение от отдыха там. Я не так давно начала учить язык»
9 октября, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23