Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»
Колесников заявил, что не приблизился бы к реке, в которой водятся крокодилы.
Ранее стало известно, что австралийская река Фицрой, где обитают гребнистые крокодилы, предварительно одобрена для соревнований по гребле на Олимпийских играх-2032, которые пройдут в Брисбене.
«Я в любом случае не любитель открытых водоемов. Я бы туда не полез. Если бы я знал, что в воде еще и крокодилы могут быть, меня бы и близко там не было», – сказал чемпион мира по плаванию Климент Колесников.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
