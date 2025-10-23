Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»

Колесников заявил, что не приблизился бы к реке, в которой водятся крокодилы.

Ранее стало известно, что австралийская река Фицрой, где обитают гребнистые крокодилы, предварительно одобрена для соревнований по гребле на Олимпийских играх-2032, которые пройдут в Брисбене.

«Я в любом случае не любитель открытых водоемов. Я бы туда не полез. Если бы я знал, что в воде еще и крокодилы могут быть, меня бы и близко там не было», – сказал чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

Крокодилы сорвут греблю на Олимпиаде-2032 в Австралии? Там живет очень агрессивный вид