  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Тренер гребцов Шамшурин: «К Олимпиаде-2028 в сборной должно появиться несколько интересных ребят и в каноэ, и в байдарке. База заложена серьезная, у нас хорошее будущее поколение»
Тренер гребцов Шамшурин: «К Олимпиаде-2028 в сборной должно появиться несколько интересных ребят и в каноэ, и в байдарке. База заложена серьезная, у нас хорошее будущее поколение»

Тренер российских гребцов оценил перспективы команды на Олимпиаде-2028.

В августе в Милане прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где россияне завоевали две золотые и две бронзовые медали. Сборная тренируется под руководством Кирилла Шамшурина.

– Насколько нынешняя команда, которая сейчас была на ЧМ в Милане, сохранится к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?

– Необязательно каждый олимпийский цикл менять людей. Спортивная жизнь в гребле достаточно долгая. Иван Штыль у нас 1986 года рождения. Ему под 40 лет. Но я знаю Ивана как профессионала своего дела, который пойдет дальше и будет готовиться к Лос-Анджелесу. Уверен, Штыль дотянет до Олимпиады.

Но он сам говорил недавно, и я его поддержу, что у нас внутренняя конкуренция в каноэ очень сильная. Молодые ребята будут подпирать опытных и титулованных. Как несколько лет назад появился Захар Петров, просто перебивший всех из прошлого поколения, в том числе и меня, еще в 2021 году выступавшего в лодке.

– Кто в ближайшее время из молодых может подпереть лидеров?

– В следующем году кому-то будет сложно это сделать. Но к Олимпиаде-2028 несколько интересных ребят и девочек должно появиться в сборной – и в каноэ, и в байдарке. База заложена серьезная, поэтому у нас есть хорошее будущее поколение.

– У Захара Петрова, вашей главной на данный момент звезды, тоже есть риск, что его кто-то потеснит?

– Никто не застрахован от этого. Если кто-то сумеет выиграть в тяжелой конкуренции у Петрова, то он будет сильнее. Но в данный момент Захар безоговорочно сильнейший одиночник в российском каноэ. Таких у нас мало.

Экипажи в России традиционно были сильные. Скажем, на последней Олимпиаде в Париже в прошлом году у нас могло быть два экипажа высокого уровня, имевших шансы завоевать медали и бороться за победу. Но политика сыграла так, что отстранили двух конкурирующих спортсменов из разных лодок, которые гребут справа. А это очень важно, чтобы гребли с двух сторон.

В итоге был уникальный случай, когда под Олимпиаду в Париже создали лодку, гребущую с одной стороны. И ребята только из-за погоды не смогли взять медали. Алексей Коровашков и Захар Петров гребли слева, а ветер шел справа. Это такой нюанс в нашем виде спорта, который очень влияет.

– В Милане на чемпионате мира ощущали негатив со стороны других команд-участников и зрителей?

– Мне казалось, что итальянцы, наоборот, поддерживали Россию. Когда объявляли наших спортсменов, трибуны скандировали. Меньше, конечно, чем своих ребят. Но никакого негативного давления не было. Абсолютно здоровая атмосфера. Единственное, что меня смущало, – это то, что мы не можем ходить в своей форме и слушать свой гимн. Но со стороны болельщиков и делегаций других стран никакого давления не было, – рассказал Шамшурин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Известия»
logoОлимпийская сборная России
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
сборная России жен
logoЛос-Анджелес-2028
Кирилл Шамшурин
logoИван Штыль
logoЗахар Петров
logoАлексей Коровашков
logoОлимпиада-2024
