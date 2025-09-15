Международная федерация каноэ в августе присвоила нейтральный статус 15 российским гребцам

Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 15 гребцам из РФ.

В августе 2025 года нейтральный статус получили Марина Чувалова, Анжела Головина, Ольга Гудова, Илья Карюхин, Мария Харитонова, Валерия Козленина, Виталий Кутайцев, Инна Кузенкова, Кира Папмейн, Анастасия Поморина, Геннадий Секисов, Михаил Сорокин, Денис и Максим Васильевы, Андрей Витков.

Россияне и белорусы под нейтральным флагом допускаются к стартам под эгидой ICF с 2023 года. Всего за два года ICF выдала нейтральный статус почти 500 гребцам из России и Беларуси.