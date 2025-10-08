Миназова о возвращении на мировую арену: «Есть люди, которые не совсем рады нас видеть. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло»

Алсу Миназова рассказала о теплом отношении к россиянам на мировой арене.

Россиянка завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому в Австралии.

«Есть люди, которые, конечно, не совсем рады нас видеть. Они могут с нами не здороваться и так далее. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло, общались. И когда я узнала, что стала вице-чемпионкой мира, то многие подходили, обнимали и поздравляли. Это было безумно ценно для меня», – сказала Миназова.