  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Алсу Миназова: «Отстранение было сложным периодом: каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться»
0

Алсу Миназова: «Отстранение было сложным периодом: каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться»

Алсу Миназова рассказала, что отстранение было для нее тяжелым периодом.

Россиянка завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому.

«Для меня отстранение было довольно сложным периодом, потому что каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться. А что, если еще 10 лет не будет возможности гоняться на международной арене?

Но я нашла для себя ответ, почему я это делаю. Потому что я безумно люблю этот вид спорта, мне важно поддерживать свой высокий уровень, передавать опыт молодым спортсменам, навязывать им конкуренцию, ждать возвращения на чемпионаты мира. И у меня очень теплые эмоции и счастье от того, что я снова тут.

Поначалу мне вообще не верилось в свой успех, у меня после финиша и на церемонии награждения была внутри буря эмоций, я потом еще три дня смотрела на эту медаль и никак не могла осознать, что она принадлежит мне. Сто раз просматривала свою финальную гонку, она получилась действительно очень хорошей и быстрой. Но сейчас я уже осознаю, что победила, и мне безумно приятно вернуться с медалью домой.

Если говорить про дальнейшие задачи, то глобально мы готовимся к Играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Сейчас будет небольшая передышка, после чего начнем подготовку к новому сезону», – сказала Миназова. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Алсу Миназова
отстранение и возвращение России
чемпионат мира
сборная России жен
гребной слалом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Миназова о возвращении на мировую арену: «Есть люди, которые не совсем рады нас видеть. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло»
сегодня, 09:53
Алсу Миназова: «Меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии»
2 октября, 17:56
Алсу Миназова: «Три года отстранения были для нас тяжелыми. Медаль ЧМ — наша общая, всей команды и всего нашего слаломного сообщества»
2 октября, 10:43
🥈 Алсу Миназова завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому в каноэ-одиночке
2 октября, 08:32
Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции
30 сентября, 06:45
Олимпийский чемпион гребец Постригай намерен пересечь на лодке пролив Ла-Манш
23 сентября, 06:33
World Rowing отказалась оперативно рассмотреть заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус. Он не выступит на чемпионате мира в Шанхае
21 сентября, 08:33
Международная федерация каноэ в августе присвоила нейтральный статус 15 российским гребцам
15 сентября, 15:12
Федерация гребного спорта России предложит Сергею Лаврову побыть рулевым в лодке на одном из соревнований
110 сентября, 06:55
Российские гребцы взяли золото и серебро на молодежном чемпионате Европы в Чехии
7 сентября, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14