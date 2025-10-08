Алсу Миназова: «Отстранение было сложным периодом: каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться»

Алсу Миназова рассказала, что отстранение было для нее тяжелым периодом.

Россиянка завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому.

«Для меня отстранение было довольно сложным периодом, потому что каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться. А что, если еще 10 лет не будет возможности гоняться на международной арене?

Но я нашла для себя ответ, почему я это делаю. Потому что я безумно люблю этот вид спорта, мне важно поддерживать свой высокий уровень, передавать опыт молодым спортсменам, навязывать им конкуренцию, ждать возвращения на чемпионаты мира. И у меня очень теплые эмоции и счастье от того, что я снова тут.

Поначалу мне вообще не верилось в свой успех, у меня после финиша и на церемонии награждения была внутри буря эмоций, я потом еще три дня смотрела на эту медаль и никак не могла осознать, что она принадлежит мне. Сто раз просматривала свою финальную гонку, она получилась действительно очень хорошей и быстрой. Но сейчас я уже осознаю, что победила, и мне безумно приятно вернуться с медалью домой.

Если говорить про дальнейшие задачи, то глобально мы готовимся к Играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Сейчас будет небольшая передышка, после чего начнем подготовку к новому сезону», – сказала Миназова.