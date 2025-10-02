Россиянка Алсу Миназова поделилась эмоциями после серебра ЧМ по гребному слалому.

Миназова стала второй в соревнованиях каноэ-одиночек на турнире, проходящем в Сиднее.

«Безумно счастлива, до сих пор мурашки и не верится, что это произошло. Потому что последний мой чемпионат мира был в 2021 году в Братиславе, когда я была в финале. Были классные ощущения, и я как вчера помню те эмоции.

И сегодня, стоя на старте полуфинала, я просто думала о том, как же классно быть на чемпионате мира. Безумная благодарность всем тем, кто сделал это возможным, кто прошел с нами этот путь.

Эти три года отстранения были для нас тяжелыми. Но сейчас все хорошо, и действительно, эта медаль — наша общая, всей команды и всего нашего слаломного сообщества, которое было с нами вместе и шло к этой цели.

После выхода в финал мы с тренером наметили цели и задачи, где и что я могу сделать лучше, и это получилось реализовать. Я улучшила время на 7 секунд, это очень круто. Были лишние две секунды штрафа, но несмотря на это, мое время позволило завоевать эту медаль.

Это очень круто, я счастлива и пока до сих пор не верю, что это случилось», — сказала Миназова.