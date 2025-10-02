  • Спортс
  • Алсу Миназова: «Меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии»
Алсу Миназова: «Меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии»

Миназова рассказала о хейте со стороны болельщиков на ЧМ по гребному слалому.

Россиянка Алсу Миназова стала второй в соревнованиях каноэ-одиночек на турнире, проходящем в Сиднее. 

– Какая атмосфера на соревнованиях в Австралии, какое отношение к российским спортсменам?

– Многие иностранные спортсмены рады нам, сегодня подходили, обнимали и поздравляли, и это очень приятно! Конечно, есть те, кто нам не рад, кто не здоровается с нами, но мы тут, чтобы гоняться на воде и просто делаем свою работу, кто бы как к нам ни относился.

Больше меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время этого чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии и так далее. Но и это не важно. Мы любим то, что делаем.

Спасибо всем, кто поддерживал, помогал и сделал эту медаль возможной. Это наша общая медаль, нашей команды, Федерации гребного слалома, – сказала Миназова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sporthot
чемпионат мира
Алсу Миназова
гребной слалом
сборная России жен
