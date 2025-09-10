  • Спортс
Федерация гребного спорта России предложит Сергею Лаврову побыть рулевым в лодке на одном из соревнований

Об этом рассказал президент организации Алексей Свирин.

«Рулевые – это кладезь, как правило, из них получаются очень хорошие тренеры. Потому что рулевой – это по сути тренер в лодке. Мы предложим это Сергею Викторовичу (Лаврову). Он активно помогает и сам занимается гребным слаломом.

Сейчас есть огромное количество инфраструктурных решений, канал для гребного слалома в Богородском – за это огромное спасибо Сергею Викторовичу Лаврову. И наш третий, братский вид спорта активно развивается.

Огромное спасибо можно сказать и [вице-президенту Федерации каноэ России] Сергею Павловичу Папушу, в прошлом году у нас произошло объединение двух федераций. Вместе с Сергеем Викторовичем Лавровым они вывели гребной слалом в нашей стране на высокий спортивный уровень, [наши атлеты] завоевывали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Низкий поклон им за то, что они делали и продолжают делать», – сказал Свирин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
