0

Российские гребцы взяли золото и серебро на молодежном чемпионате Европы в Чехии

Россияне завоевали золотую и серебряную медали на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который проходил в чешском Рачице с 6 по 7 сентября.

Победу в двойках без рулевого одержали София Ожерельева и Анастасия Смагина. В двойке парной Марина Матвеева и Александра Григорьева стали серебряными призерами.

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет. Поздравляю победительниц Софию Ожерельеву и Анастасию Смагину, серебряных призеров Марину Матвееву и Александру Григорьеву, и, конечно же, тренеров сборной команды и личных тренеров спортсменок, всех болельщиков и зрителей, кто поддерживал наших гребцов.

Очередной международный старт показал, что сборная команда на правильном пути. Однако расслабляться на стоит – впереди много работы и новые победы», – сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

