Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном чемпионате Европы в Чехии

Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном ЧЕ в Чехии.

Молодежный и юниорский чемпионат Европы по академической гребле пройдет с 6 по 7 сентября в чешском Рачице.

«Визы получены, наши спортсмены будут выступать на первенстве Европы до 23 лет», – рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В заявку на турнир включено шесть российских гребцов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Это София Ожерельева – Анастасия Смагина и Никита Лабзо – Александр Слюсарь (обе – двойки без рулевого), а также Марина Матвеева – Александра Григорьева (двойка парная).

