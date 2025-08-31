  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном чемпионате Европы в Чехии
Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном чемпионате Европы в Чехии

Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном ЧЕ в Чехии.

Молодежный и юниорский чемпионат Европы по академической гребле пройдет с 6 по 7 сентября в чешском Рачице.

«Визы получены, наши спортсмены будут выступать на первенстве Европы до 23 лет», – рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В заявку на турнир включено шесть российских гребцов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Это София Ожерельева – Анастасия Смагина и Никита Лабзо – Александр Слюсарь (обе – двойки без рулевого), а также Марина Матвеева – Александра Григорьева (двойка парная).

А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Алексей Свирин
юниорская сборная России жен
Александр Слюсарь
Анастасия Смагина
Никита Лабзо
чемпионат Европы
София Ожерельева
Александра Григорьева
Марина Матвеева
академическая гребля
юниорская сборная России
