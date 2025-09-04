  • Спортс
Глава Федерации гребного спорта России: «Думаю, на следующий год будет массовое представительство наших команд на международных соревнованиях»

Алексей Свирин считает, что на турнирах по гребле будет больше российских команд.

Свирин возглавляет Федерацию гребного спорта России (ФГСР). 21-28 сентября в Шанхае пройдет чемпионат мира по академической гребле, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«Наш вид спорта исконно британский, и лидирующие страны – европейские, поэтому наш вид спорта был немного в панике, когда международная федерация приняла решение, что спортсмены из РФ не могут выступать. Официальные контакты были приостановлены, хотя международная федерация нас не исключила из членов. Уже в 2023 году мы получили первые положительные вести, наши спортсмены в ограниченном составе были допущены к стартам.

В этом году была проведена большая работа, и уже в марте мы, целиком восстановленные, приняли участие во внеочередном конгрессе федерации, обсуждали много вопросов, в том числе допуск наших спортсменов. На данный момент юниорские и молодежные составы допущены все, кроме самых крупных классов, а взрослый состав – одиночки и двойки. Но работа продолжается, и президенты общаются, и генеральные секретари, мы будем участвовать в очередном конгрессе. Процесс идет.

Мы рассчитываем, что два‑три класса будут бороться за медали [на чемпионате мира] в Китае. Будем говорить и о крупных классах – четверках, флагманских восьмерках. Думаю, на следующий год будет массовое представительство наших команд на международных соревнованиях», – сказал Свирин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
Алексей Свирин
logoсборная России
сборная России жен
