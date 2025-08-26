  • Спортс
Каноист Свинарев о чемпионате мира в Милане: «Гребной канал мне не очень понравился, а вот организация турнира прикольная»

Каноист Сергей Свинарев рассказал, что не понравилось ему на ЧМ в Милане.

На турнире, который завершился 24 августа, россиянин завоевал бронзу в каноэ-одиночках на 200 метров.

«У меня немного не получилось по дистанции. Малейшая ошибка влияет на результат. Подготовка к турниру прошла отлично. Без медали [уезжать] было бы грустно.

Гребной канал мне не очень понравился, правый ветер мешал, а вот организация [турнира] прикольная», – отметил Свинарев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
Сергей Свинарев
гребля на байдарках и каноэ
чемпионат мира
