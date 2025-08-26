Иван Штыль: «Все на старте сильные, но побеждают единицы. Захар Петров – хладнокровный победитель»

Иван Штыль назвал каноиста Захара Петрова хладнокровным победителем.

Россияне Штыль и Петров завоевали золото чемпионата мира в Милане, выступив в двойке на 500 метров. На счету Петрова также победа в одиночном заезде на этой же дистанции.

«Сейчас уже нет негативных ситуаций с нами. Все страны относятся к нам так, как относились раньше. Профессионалы рады, что нас допускают до соревнований. Так их титулы становятся полноценными.

Хочу отметить психологическую стрессоустойчивость Захара. Все на старте сильные, но побеждают единицы. Захар – хладнокровный победитель.

Уровень растет, наши конкуренты нас тоже изучают. Идем в ногу с ними. В Милане выступал второй раз. В этот раз был даже град, некоторые спортсмены пострадали. Так что условия порой экстремальные. Иногда тренировались в дождь», – рассказал Штыль.

