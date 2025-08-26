Захар Петров: «После Олимпийских игр прогресс налицо, это дало некий буст. Держу в голове 2028 год»

Пятикратный чемпион мира по гребле на каноэ Захар Петров оценил свой прогресс после Олимпийских игр-2024 в Париже.

На ЧМ-2024 в Самарканде россиянин завоевал три золота, а на ЧМ-2025 в Милане – два. Ранее он дважды занимал четвертое место на Олимпиаде.

«После Олимпийских игр прогресс налицо. Это дало некий буст. Я знал, к чему я стремлюсь, что мне нужно было доработать. Я это сделал. Надеюсь, что буду держать эту планку», – сказал 23-летний Петров.

Также спортсмен ответил на вопрос о дальнейших планах.

«Пока только в голове держу 2028 год. Тренируюсь и готовлюсь на следующий год. Нужно отобраться на чемпионат мира и чемпионат Европы», – отметил Петров.

В 2028-м в Лос-Анджелесе пройдут следующие летние Олимпийские игры.

