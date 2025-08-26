Путин поздравил каноистов Петрова и Штыля с золотом ЧМ: «Вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли»
Владимир Путин поздравил каноистов Захара Петрова и Ивана Штыля с победой на ЧМ.
«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович!
Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича – с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции.
На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта.
Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго», – говорится в телеграмме от президента России.
Чемпионат мира в Милане проходил с 20 по 24 августа.
«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости