Путин поздравил каноистов Петрова и Штыля с золотом ЧМ: «Вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли»

Владимир Путин поздравил каноистов Захара Петрова и Ивана Штыля с победой на ЧМ.

«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович!

Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича – с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции.

На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта.

Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго», – говорится в телеграмме от президента России.

Чемпионат мира в Милане проходил с 20 по 24 августа.

