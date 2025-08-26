Шляпникова о бронзе ЧМ: «Спорт – это лотерея, никто не знает, каким будет результат. Мой соответствует уровню подготовки»

Каноистка Екатерина Шляпникова после чемпионата мира сравнила спорт с лотереей.

На турнире в Милане россиянка завоевала бронзу на дистанции 200 метров в каноэ-одиночках.

«Спорт – это лотерея. Никто не знает, каким будет результат. Ты работаешь на максимум. Влияет и погода, и ты сам можешь ошибиться. Поэтому сейчас у меня бронза.

Мы работаем, любим свое дело, тренируемся и идем к целям. Мой результат на чемпионате мира соответствует уровню подготовки», – сказала Шляпникова .