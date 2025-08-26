Захар Петров о чемпионате мира в Милане: «Нас встретили тепло и без какого‑либо негатива. Все только были рады, что мы соревнуемся»

Каноист Захар Петров заявил, что не ощутил негатива на чемпионате мира в Милане.

Турнир проходил с 20 по 24 августа, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

«Нас встретили тепло и без какого‑либо негатива. Все только были рады, что мы соревнуемся, потому что конкуренция – это важная составляющая любого вида спорта и помогает развиваться. Без нее не будет спорта, – сказал Петров .

Сам Петров на ЧМ-2025 одержал две победы – в одиночках и двойках на дистанциях 500 м.

«Я полностью рад, завоевал две золотые медали на этих соревнованиях. Все понравилось. Скажу, что этот год прошел не зря. Я очень много трудился и результат не заставил себя ждать. Все прошло успешно с позитивными эмоциями.

Я просто делал свою работу и оказалось, что выполнил ее на отлично», – отметил каноист.

