Захар Петров о золоте ЧМ в нейтральном статусе: «Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России»

Каноист Захар Петров назвал незабываемыми впечатления от чемпионата мира.

Соревнования проходили в Милане 20-24 августа. Россиянин Петров завоевал две золотые медали (на дистанции 500 метров в одиночках и двойках), выступая в нейтральном статусе.

«Впечатления от этого чемпионата мира незабываемые, я опять стал сильнейшим в мире и очень рад тому, что мне удалось реализовать наработанное. Мне все здесь понравилось, организация была на высшем уровне.

Не секрет, что перед каждым чемпионатом мира или Европы спортсмены чувствуют волнение, я, честно говоря, не думал о том, что на мне после прошлого успешного мирового первенства лежит большой груз ответственности за результат (в прошлом году Петров взял три золота – Спортс’’). Я делал свою работу. И если бы результат был не столь успешный, то сильно бы не расстроился. Ведь я сделал все от себя зависящее.

Если сравнивать этот чемпионат мира с прошлогодним, то в Милане было куда тяжелее победить, соперники целенаправленно готовились к этому старту и намного сильнее готовы. Все соперники относились к нам нормально, только позитивные эмоции.

Когда поднимался не российский флаг и играл не российский гимн, я не сильно был удручен этим. Я показал наивысший результат. Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России. Надеюсь, что скоро мы снова выступать под своим флагом и гимном», – сказал Петров.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
чемпионат мира
logoЗахар Петров
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
