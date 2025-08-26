Иван Штыль: «На чемпионате Европы и Кубке мира в 2024-м присутствовала недружелюбная атмосфера, но на ЧМ в Милане я не заметил ничего подобного»

Российский каноист Иван Штыль не увидел провокаций на чемпионате мира в Милане.

Турнир проходил с 20 по 24 августа, россияне выступали в нейтральном статусе.

«На этом чемпионате мира каких‑то провокаций практически не было. Почему практически? Потому что, может быть, какие‑то инциденты и были, но я с ними не столкнулся.

В прошлом году на чемпионате Европы и на Кубке мира присутствовала недружелюбная атмосфера со стороны некоторых стран, но в Милане я не заметил ровным счетом ничего подобного», – сказал спортсмен.

На ЧМ-2025 Штыль вместе с Захаром Петровым завоевал золото в каноэ‑двойках на дистанции 500 метров.

«Чемпионат мира – это всегда интересно и для любого спортсмена, и для тренера. Также это стрессовая ситуация. Конечно, мы готовимся к таким ситуациям, но невозможно быть готовым на сто процентов.

Погодные условия были не очень. Во время выступлений были град и дождь, был сильный ветер. Некоторые спортсмены попали под сильный град, и из‑за этого соревнования переносились на следующий день. Но мы справились с такими условиями даже лучше, чем остальные спортсмены и добились того, что нужно.

Я лично всегда еду на соревнования с мыслью только о победе. Но это спорт, и не всегда это получается сделать. На любых соревнованиях не должно быть мыслей, что займу любое другое место, кроме первого. Любой спортсмен должен ехать только за высшим результатом, – отметил Штыль.