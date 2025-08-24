  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Глава Федерации каноэ России: «За чемпионат мира поставил бы нашей команде твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов»
0

Глава Федерации каноэ России: «За чемпионат мира поставил бы нашей команде твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов»

В Федерации каноэ России поставили оценку спортсменам по итогам чемпионата мира.

Соревнования завершились сегодня в Милане. Россияне завоевали две золотые и две бронзовые награды.

«За этот чемпионат мира поставил бы хорошую оценку нашей команде. Если по пятибалльной системе, то твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов.

Стабильно выступает мужское каноэ, в женском тоже выступили удачно. Шляпникова завоевала бронзу на олимпийской дистанции. Могла добиться и большего, но в любом случае для молодой спортсменки выступала здорово. Что касается байдарки, то есть над чем работать. Как бы то ни было, общая оценка выступления положительная», – сказал президент Федерации каноэ России Евгений Архипов.

В заключительный день ЧМ россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

«Это золото, которое мы ждали для себя год назад [на Олимпиаде] в Париже. Этот экипаж собрался не сегодня, мы нарабатывали двойку Петрова и Штыля еще перед Олимпиадой. К сожалению, нам тогда не дали возможности участвовать в таком сильном составе.

Так что победа уверенная и долгожданная, мы все очень рады. Надеемся, что это только первый шаг, чтобы подойти в полной готовности к ОИ-2028. Рассчитываем на эту дистанцию», – отметил Архипов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
сборная России жен
logoсборная России
чемпионат мира
Евгений Архипов
Федерация каноэ России (ФКР)
logoЛос-Анджелес-2028
logoЗахар Петров
Екатерина Шляпникова
logoОлимпийская сборная России
logoИван Штыль
logoОлимпиада-2024
гребля на байдарках и каноэ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, другие результаты
21вчера, 14:30
Штыль о золоте ЧМ: «Соперники стали сильнее. Тяжело работать. Но тем приятнее эта победа»
6вчера, 09:45
Чемпионат мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Двойка Гуреевой и Шляпниковой, четверка Коровашкова, Боца, Петрова и Штыля заняли 4-е места
123 августа, 14:06
Главные новости
Захар Петров о золоте ЧМ в нейтральном статусе: «Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России»
6вчера, 17:08
🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, другие результаты
21вчера, 14:30
Штыль о золоте ЧМ: «Соперники стали сильнее. Тяжело работать. Но тем приятнее эта победа»
6вчера, 09:45
Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии
вчера, 06:14
Чемпионат мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Двойка Гуреевой и Шляпниковой, четверка Коровашкова, Боца, Петрова и Штыля заняли 4-е места
123 августа, 14:06
Глава Федерации каноэ России о победе Петрова: «Ожидали такой результат, очень рады. Захар подтвердил, что он чемпион мира на дистанции 500 м»
22 августа, 14:27
Захар Петров о золоте ЧМ: «Было тяжеловато, после финиша я вывалился – уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной»
422 августа, 14:14
🥇🥉 Петров выиграл золото чемпионата мира в каноэ-одиночках на 500 м, у Свинарева – бронза на 200 м, Бабашинская – 5-я в байдарках
1022 августа, 13:46
Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
18 августа, 12:17
Вся делегация российских каноистов получила визы в Италию на чемпионат мира
15 августа, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14