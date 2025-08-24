Глава Федерации каноэ России: «За чемпионат мира поставил бы нашей команде твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов»

В Федерации каноэ России поставили оценку спортсменам по итогам чемпионата мира.

Соревнования завершились сегодня в Милане. Россияне завоевали две золотые и две бронзовые награды.

«За этот чемпионат мира поставил бы хорошую оценку нашей команде. Если по пятибалльной системе, то твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов.

Стабильно выступает мужское каноэ, в женском тоже выступили удачно. Шляпникова завоевала бронзу на олимпийской дистанции. Могла добиться и большего, но в любом случае для молодой спортсменки выступала здорово. Что касается байдарки, то есть над чем работать. Как бы то ни было, общая оценка выступления положительная», – сказал президент Федерации каноэ России Евгений Архипов .

В заключительный день ЧМ россияне Захар Петров и Иван Штыль победили в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

«Это золото, которое мы ждали для себя год назад [на Олимпиаде] в Париже. Этот экипаж собрался не сегодня, мы нарабатывали двойку Петрова и Штыля еще перед Олимпиадой. К сожалению, нам тогда не дали возможности участвовать в таком сильном составе.

Так что победа уверенная и долгожданная, мы все очень рады. Надеемся, что это только первый шаг, чтобы подойти в полной готовности к ОИ-2028. Рассчитываем на эту дистанцию», – отметил Архипов.