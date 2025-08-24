Штыль о золоте ЧМ: «Соперники стали сильнее. Тяжело работать. Но тем приятнее эта победа»
Иван Штыль признался, что ему было тяжело работать в финале на ЧМ в Милане.
Сегодня Штыль и Захар Петр выиграли золото в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 м. Для Штыля это 18-е золото чемпионатов мира, для Петрова – пятое.
«Честно говоря, соперники стали сильнее. Видно, что уровень на этой дистанции растет. Появляется все больше классных экипажей, это мы видели и в предварительных заездах.
Но гонка прошла хорошо. Весь коллектив сборной сработал на пять с плюсом, за что им спасибо.
Хочется передать привет родным и близким, они болеют, смотрят, хочется скорей вернуться домой, обнять их.
Честно, тяжело работать. Но тем приятнее эта победа», — сказал Штыль.
