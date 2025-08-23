Чемпионат мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Гуреева, Шляпникова, Коровашков, Боц, Петров и Штыль выступят в финалах
Россияне выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025
Милан, Италия
23 августа
Каноэ-двойка, женщины, 200 м
16:29
Российские участницы: Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова.
Каноэ-четверка, мужчины, 500 м
16:39
Российская команда: Алексей Коровашков, Александр Боц, Захар Петров, Иван Штыль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финальных заездов – московское.
«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым
Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости