Чемпионат мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Гуреева, Шляпникова, Коровашков, Боц, Петров и Штыль выступят в финалах

Россияне выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025

Милан, Италия

23 августа

Каноэ-двойка, женщины, 200 м

16:29

Российские участницы: Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова.

Каноэ-четверка, мужчины, 500 м

16:39

Российская команда: Алексей Коровашков, Александр Боц, Захар Петров, Иван Штыль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финальных заездов – московское.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым

Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат мира
результаты
Марина Гуреева
Александр Боц
гребля на байдарках и каноэ
logoИван Штыль
logoсборная России
сборная России жен
logoЗахар Петров
Екатерина Шляпникова
logoАлексей Коровашков
