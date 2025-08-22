Захар Петров о золоте ЧМ: «Было тяжеловато, после финиша я вывалился – уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной»
Каноист Захар Петров объяснил, почему упал после победы на чемпионате мира.
Петров завоевал золото на дистанции 500 м в каноэ-одиночках. Соревнования проходят в Милане.
«Все шло отлично, но на последних 100 метрах было уже тяжеловато, равновесия практически не было. Дул правый ветер, и руки у меня забились от усталости. После финиша я вывалился, потому что уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной. Всем спасибо, кто болел за меня.
Когда я оказался в воде, то был уверен, что уже пересек финишную линию, но не знал точно, каким финишировал», – отметил четырехкратный чемпион мира.
