Захар Петров о золоте ЧМ: «Было тяжеловато, после финиша я вывалился – уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной»

Каноист Захар Петров объяснил, почему упал после победы на чемпионате мира.

Петров завоевал золото на дистанции 500 м в каноэ-одиночках. Соревнования проходят в Милане.

«Все шло отлично, но на последних 100 метрах было уже тяжеловато, равновесия практически не было. Дул правый ветер, и руки у меня забились от усталости. После финиша я вывалился, потому что уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной. Всем спасибо, кто болел за меня.

Когда я оказался в воде, то был уверен, что уже пересек финишную линию, но не знал точно, каким финишировал», – отметил четырехкратный чемпион мира.

🥇🥉 Петров выиграл золото чемпионата мира в каноэ-одиночках на 500 м, у Свинарева – бронза на 200 м, Бабашинская – 5-я в байдарках