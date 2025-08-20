Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии
Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.
Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025
Милан, Италия
Расписание финалов
22 августа
Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м – 16:04
Байдарка-четверка, мужчины, 500 м – 16:11
Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 16:18
Каноэ-двойка, женщины, 500 м – 16:25
Байдарка-одиночка, женщины, 1000 м – 16:32
Каноэ-одиночка, мужчины, 200 м – 16:40
Байдарка-одиночка, мужчины, 200 м – 16:46
23 августа
Каноэ-одиночка, женщины, 500 м – 15:34
Байдарка-одиночка, женщины, 500 м – 15:40
Каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:47
Байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:55
Каноэ-двойка, женщины, 200 м – 16:29
Каноэ-четверка, мужчины, 500 м – 16:39
24 августа
Каноэ-одиночка, женщины, 200 м – 11:03
Байдарка-одиночка, женщины, 200 м – 11:09
Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м – 11:39
Каноэ-двойка, мужчины, 500 м – 11:46
Байдарка-двойка, мужчины, 500 м – 11:53
Байдарка-двойка, женщины, 500 м – 12:00
Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 12:07
Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м – 15:03
Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м – 15:40
Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м – 16:15
Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м – 16:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
Состав сборной России
Байдарка: Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева.
Каноэ: Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.