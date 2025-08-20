Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии

С 20 по 24 августа пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025.

Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 Милан, Италия Расписание финалов 22 августа Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м – 16:04 Байдарка-четверка, мужчины, 500 м – 16:11 Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 16:18 Каноэ-двойка, женщины, 500 м – 16:25 Байдарка-одиночка, женщины, 1000 м – 16:32 Каноэ-одиночка, мужчины, 200 м – 16:40 Байдарка-одиночка, мужчины, 200 м – 16:46 23 августа Каноэ-одиночка, женщины, 500 м – 15:34 Байдарка-одиночка, женщины, 500 м – 15:40 Каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:47 Байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:55 Каноэ-двойка, женщины, 200 м – 16:29 Каноэ-четверка, мужчины, 500 м – 16:39 24 августа Каноэ-одиночка, женщины, 200 м – 11:03 Байдарка-одиночка, женщины, 200 м – 11:09 Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м – 11:39 Каноэ-двойка, мужчины, 500 м – 11:46 Байдарка-двойка, мужчины, 500 м – 11:53 Байдарка-двойка, женщины, 500 м – 12:00 Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 12:07 Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м – 15:03 Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м – 15:40 Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м – 16:15 Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м – 16:50 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Состав сборной России Байдарка: Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева. Каноэ: Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.