0

Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии

С 20 по 24 августа пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025.

Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025

Милан, Италия

Расписание финалов

22 августа

Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м – 16:04

Байдарка-четверка, мужчины, 500 м – 16:11

Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 16:18

Каноэ-двойка, женщины, 500 м – 16:25

Байдарка-одиночка, женщины, 1000 м – 16:32

Каноэ-одиночка, мужчины, 200 м – 16:40

Байдарка-одиночка, мужчины, 200 м – 16:46

23 августа

Каноэ-одиночка, женщины, 500 м – 15:34

Байдарка-одиночка, женщины, 500 м – 15:40

Каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:47

Байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м – 15:55

Каноэ-двойка, женщины, 200 м – 16:29

Каноэ-четверка, мужчины, 500 м – 16:39

24 августа

Каноэ-одиночка, женщины, 200 м – 11:03

Байдарка-одиночка, женщины, 200 м – 11:09

Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м – 11:39

Каноэ-двойка, мужчины, 500 м – 11:46

Байдарка-двойка, мужчины, 500 м – 11:53

Байдарка-двойка, женщины, 500 м – 12:00

Байдарка-четверка, женщины, 500 м – 12:07

Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м – 15:03

Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м – 15:40

Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м – 16:15

Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м – 16:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Состав сборной России

Байдарка: Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева.

Каноэ: Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
чемпионат мира
гребля на байдарках и каноэ
расписание турниров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
18 августа, 12:17
25 российских байдарочников и каноистов вошли в заявку на чемпионат мира в Милане
113 августа, 08:29
24 российских спортсмена могут выступить на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
128 июля, 07:57
Главные новости
Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
18 августа, 12:17
Вся делегация российских каноистов получила визы в Италию на чемпионат мира
15 августа, 13:58
25 российских байдарочников и каноистов вошли в заявку на чемпионат мира в Милане
113 августа, 08:29
Васильев после отказа Литвы в визах российским гребцам: «Сделать подлость – это нутро представителей Запада. Русский человек – это милосердие и доброта»
1244 августа, 15:10
Российские гребцы пропустят юниорское первенство мира в Литве из-за невозможности получить визы
74 августа, 10:54
Российские гребцы-слаломисты пропустят первенство Европы в Словении из-за сложной логистики
130 июля, 07:41
Российские байдарочники и каноисты завоевали девять медалей на первенстве мира в Португалии
328 июля, 15:02
24 российских спортсмена могут выступить на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
128 июля, 07:57
Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус шести гребцам из России
26 июля, 08:25
Российские гребцы завоевали два серебра и бронзу в первый день чемпионата мира среди юниоров и молодежи
125 июля, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14