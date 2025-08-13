25 российских байдарочников и каноистов вошли в заявку на чемпионат мира в Милане

На чемпионат мира в Италии заявлены 25 российских байдарочников и каноистов.

Соревнования пройдут в Милане с 20 по 24 августа. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«В заявку на чемпионат мира вошли 25 наших спортсменов. У некоторых уже есть действующие шенгенские визы для въезда в Италию, остальные находятся в процессе их получения.

Команда вылетит на соревнования 18 августа. Наши спортсмены будут выступать либо на арендных лодках, либо на лодках, которые принадлежат нам и находятся на хранении в Португалии и Венгрии», – сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

В состав российской команды вошли: