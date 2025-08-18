Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
С 20 по 24 августа в Милане пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
«Команда только что прилетела в Милан. Сейчас спортсмены поедут заселяться в отель, чтобы отдохнуть после ночного перелета. Думаю, завтра будут первые тренировки. Лодки уже все на месте, ждут спортсменов», – сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.
На турнире выступят нейтральные атлеты из России:
байдарочники Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева;
каноисты Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.
