Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира

Российская команда гребцов прибыла в Италию для участия в чемпионате мира.

С 20 по 24 августа в Милане пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Команда только что прилетела в Милан. Сейчас спортсмены поедут заселяться в отель, чтобы отдохнуть после ночного перелета. Думаю, завтра будут первые тренировки. Лодки уже все на месте, ждут спортсменов», – сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

На турнире выступят нейтральные атлеты из России:

байдарочники Максим Спесивцев , Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева;

каноисты Захар Петров , Иван Штыль , Александр Боц, Алексей Коровашков , Илья Первухин , Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.

А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими