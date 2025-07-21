Олимпийский чемпион по гребле Федоровцев о дисквалификации за допинг: «Я стал жертвой политики, как и Камила Валиева»

Гребец Федоровцев сравнил свою дисквалификацию за допинг со случаем Валиевой.

Сергей Федоровцев – олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле. С 2016-го по 2020 год он отбывал дисквалификацию, пропустив Олимпиаду-2016. В допинг-пробе спортсмена был найден триметазидин.

«Мне печально наблюдать, если честно, то, что происходит с олимпийским движением. Призыв «Спорт вне политики» остается только призывом. Очень жалко, что очень много политики, засуживают спортсменов, работают двойные стандарты касательно допинговых дел.

Я сам стал жертвой этого, как и Камила Валиева, у нас одна и та же история. Очень сложно и очень печально на это смотреть, потому что таким образом спорт разрушается.

Но олимпийское движение еще сильно и не до конца разрушено, я надеюсь, что все равно это можно исправить. Главное, чтобы к этому пришли люди «с собственной головой», чтобы они все понимали и не ставили во главу угла политику. Должны работать те самые принципы барона де Кубертена, который старался оградить спорт от политики», – сказал Федоровцев.

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