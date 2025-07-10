«Условия противоречат законодательству РФ и нормам морали и этики сборной». Федерация гребного спорта объяснила отказ от первенства мира в Польше

В Федерации гребного спорта России объяснили отказ выступить на турнире в Польше.

С 23 по 27 июля в Познани пройдет первенство мира по академической гребле среди юниоров U23. Российские спортсмены пропустят соревнования.

«Отказ от участия обусловлен введением дополнительных условий участия со стороны оргкомитета первенства мира до 23 лет, противоречащих законодательству РФ и нормам морали и этики сборной команды РФ. Ранее с подобными требованиями столкнулась и сборная команда РФ до 19 лет, которая не смогла принять участие в первенстве Европы в Польше», – сообщили в федерации.

Первенство Европы U19 проходило в Крушвице в мае. Тогда ФГСР заявила, что российские гребцы отказались подписать декларацию , в частности, об отсутствии поддержки политики РФ.